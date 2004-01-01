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Идеальный гардероб

Мастер класс Игоря Чапурина 

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События: Мастер-класс.

Пожалуй, самое модное событие этой весны. Мастер-класс от постоянного участника Недели моды в Париже и создателя Дома CHAPURIN.

Вы узнаете:

  • как подчеркнуть свой стиль и стоит ли гнаться за модой
  • как выбрать свой стиль не зависимо от возраста и фигуры
  • какие тренды изменили мир
  • что обязательно должно оказаться в вашем гардеробе из модных коллекций 2019 года
  • от каких трендов лучше отказаться

Дизайнер Игорь Чапурин олицетворяет собой современную российскую моду. Победитель конкурса молодых модельеров Нины Риччи (Париж), владелец собственного «Дома моды Чапурина» и бутиков CHAPURIN в Москве, Краснодаре и Риге. Среди почитателей таланта этого дизайнера встречаются такие звезды, как Наталья Водянова, Светлана Ходченкова, Лобода, Шер.Оксана Акиньшина, Шерил Кроу, Елена Летучая.

AZIMUT
26 апреля
18:30
Цены

1500-2200 р.

Купииь электронный билет

Справки по телефону: +7 8152 70 21 77

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