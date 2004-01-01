Идеальный гардероб

Пожалуй, самое модное событие этой весны. Мастер-класс от постоянного участника Недели моды в Париже и создателя Дома CHAPURIN.

Вы узнаете:

как подчеркнуть свой стиль и стоит ли гнаться за модой

как выбрать свой стиль не зависимо от возраста и фигуры

какие тренды изменили мир

что обязательно должно оказаться в вашем гардеробе из модных коллекций 2019 года

от каких трендов лучше отказаться

Дизайнер Игорь Чапурин олицетворяет собой современную российскую моду. Победитель конкурса молодых модельеров Нины Риччи (Париж), владелец собственного «Дома моды Чапурина» и бутиков CHAPURIN в Москве, Краснодаре и Риге. Среди почитателей таланта этого дизайнера встречаются такие звезды, как Наталья Водянова, Светлана Ходченкова, Лобода, Шер.Оксана Акиньшина, Шерил Кроу, Елена Летучая.