Идеальный гардероб
Мастер класс Игоря Чапурина
Мастер класс Игоря Чапурина
Пожалуй, самое модное событие этой весны. Мастер-класс от постоянного участника Недели моды в Париже и создателя Дома CHAPURIN.
Вы узнаете:
Дизайнер Игорь Чапурин олицетворяет собой современную российскую моду. Победитель конкурса молодых модельеров Нины Риччи (Париж), владелец собственного «Дома моды Чапурина» и бутиков CHAPURIN в Москве, Краснодаре и Риге. Среди почитателей таланта этого дизайнера встречаются такие звезды, как Наталья Водянова, Светлана Ходченкова, Лобода, Шер.Оксана Акиньшина, Шерил Кроу, Елена Летучая.
1500-2200 р.
Справки по телефону: +7 8152 70 21 77