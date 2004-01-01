Ice Fantasy
Хрустальная новогодняя сказка в SAXARE
Укрывая Мурманск белоснежными хлопьями, зима неизменно приносит в нашу жизнь чудеса преображения!
Lounge-café SAXAR приглашает Вас в хрустальную новогоднюю сказку!
Роскошь изысканных удовольствий, изобилие утонченных вкусов, первосортное музыкальное оформление – идеальная композиция для Нового года в стиле Ice Fantasy!
Живой вокал, поздравления от Санты, фирменные подарки всем гостям!
Волшебный вечер в прекрасной компании очаровательной Анастасии и обворожительного Владимира!
Предварительное бронирование по телефону: 8(8152) 45-99-77
Вечеринка в Negroni
Ночь провокаций и страсти в баре ХххХ!