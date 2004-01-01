Хрустальная новогодняя сказка в SAXARE

Ограничения: 18+

Укрывая Мурманск белоснежными хлопьями, зима неизменно приносит в нашу жизнь чудеса преображения!

Lounge-café SAXAR приглашает Вас в хрустальную новогоднюю сказку!

Роскошь изысканных удовольствий, изобилие утонченных вкусов, первосортное музыкальное оформление – идеальная композиция для Нового года в стиле Ice Fantasy!

Живой вокал, поздравления от Санты, фирменные подарки всем гостям!

Волшебный вечер в прекрасной компании очаровательной Анастасии и обворожительного Владимира!