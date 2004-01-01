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Ice Fantasy

Хрустальная новогодняя сказка в SAXARE

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Новый год.

Укрывая Мурманск белоснежными хлопьями, зима неизменно приносит в нашу жизнь чудеса преображения!

Lounge-café SAXAR приглашает Вас в хрустальную новогоднюю сказку!

Роскошь изысканных удовольствий, изобилие утонченных вкусов, первосортное музыкальное оформление – идеальная композиция для Нового года в стиле Ice Fantasy!

Живой вокал, поздравления от Санты, фирменные подарки всем гостям!

Волшебный вечер в прекрасной компании очаровательной Анастасии и обворожительного Владимира!

SAXAR
31 декабря
22:00
Цены

Предварительное бронирование по телефону: 8(8152) 45-99-77 

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