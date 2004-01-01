Светлана Николаевна с большим успехом выступает с поэтическими вечерами по всему миру. В столице Заполярья актриса выступала с программами «Между любовью и любовью…» в 2017 году, «В разноголосице девического хора…» в 2018 году и «Ленинградцы – дети мои!…» в 2019 году.

«И всё-таки услышат голос мой» – вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великой поэтессы Анны Ахматовой.

В программу вечера, состоящего из двух отделений, вошли стихи Анны Ахматовой, долгое время неизвестные широкому кругу читателей, напечатанные лишь через 20-25 лет после ее смерти, а также «Реквием» в окончательном его варианте.