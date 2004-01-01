І в вас, і в нас все буде гаразд

Концертная программа «І в вас, і в нас все буде гаразд» – это лучшие произведения из репертуара коллектива. Вы услышите песни о жизни козаков – защитников Отечества, песни, посвященные матерям.

В концерте прозвучит украинская напевная лирика: «Ой ти, ніченько», «Зачарована Десна», «Візьму я відеречко» и, конечно, «Джерела» порадует зрителей исполнением зажигательных, веселых песен: «Іванку, Іванку з того боку ярку», «Ой там на товчку, на базарі», «Ой Марічко, чичері», «Відпонеділка до понеділка», «Ой болить моя головонька», «Кума».