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И тает лёд, и сердце тает

Концерт клуба авторской песни «Пять углов»

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События: Концерты.

В этот день участники клуба подарят женщинам «охапку» хороших песен и стихов, которые смогут растопить их сердца. Зрители областной «Кировки» услышат новые и уже любимые песни посвящённые любимым женщинам в исполнении Александра Базанова, Светланы Танцеревой, Гарри Хачатурян, Александра Хараша, Игоря Кокшарова, Николая Вернусь, Владимира Полянцева, Эдуарда Горлова и других участников клуба.

Праздник 8 марта способен объединить нас, заставить забыть о зимних капризах погоды и внимать строкам: «Весна идёт, весне дорогу...». Так давайте же поможем весне!

Цены

150-300 р.

Дополнительная информация: 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23

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