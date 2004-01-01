И тает лёд, и сердце тает

В этот день участники клуба подарят женщинам «охапку» хороших песен и стихов, которые смогут растопить их сердца. Зрители областной «Кировки» услышат новые и уже любимые песни посвящённые любимым женщинам в исполнении Александра Базанова, Светланы Танцеревой, Гарри Хачатурян, Александра Хараша, Игоря Кокшарова, Николая Вернусь, Владимира Полянцева, Эдуарда Горлова и других участников клуба.

Праздник 8 марта способен объединить нас, заставить забыть о зимних капризах погоды и внимать строкам: «Весна идёт, весне дорогу...». Так давайте же поможем весне!