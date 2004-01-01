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И снова звенит колокольчик…

Выставка колокольчиков из частной коллекции Ольги Григорьевой

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События: Выставки.

Ольга Александровна Григорьева – коренная мурманчанка. Родилась в 1951 году, закончила профессионально-техническое училище № 13 и Московский технологический институт службы быта по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Сейчас находится на пенсии.

Ольга Александровна – разносторонний человек. Любит природу, увлекается фотографией, много читает. Коллекционирует самые разные вещи: кукол, открытки, марки, значки, колокольчики.

Собрание колокольчиков насчитывает около 500 экспонатов. Самый первый экземпляр был куплен на острове Валаам во время путешествия на теплоходе. Сейчас в коллекции находятся колокольчики, привезённые из разных стран, выполненные в разных техниках и из разных материалов: керамика, металл, стекло, дерево, фарфор, хрусталь. Посетителей выставки приятно удивят колокольчики в виде фигурок людей, ангелов, животных и разных предметов.

Все экспонаты включены в каталог с фотографиями и пояснениями. Коллекция постоянно пополняется.

Областная научная библиотека
c 18 декабря 2016 по 26 января 2017

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