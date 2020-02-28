Семейные отношения – штука непростая, особенно когда супруги вместе уже 25 лет, у них двое взрослых детей, верные друзья и жизнь налажена. Со стороны этого не видно, но привычки раздражают обоих и в конце концов приводят к расставанию. Друзья не могут остаться в стороне. Смогут ли они воссоединить семью и вернуть в их брак любовь и счастье?

Лирическая комедия «И снова горько!» – это вечная история о трудностях, с которыми встречаются все семьи, о настоящей любви и отношениях. Каждый увидит в героях себя и своих любимых – их трудности, их сильные и слабые стороны, их мечты и готовность к принятию. Семейные пары, вне зависимости от возраста, получат ключ к пониманию друг друга. Ценители тонкого юмора и иронии оценят спектакль со звездным актерским составом.

В главных ролях любимый «мушкетер» Валентин Смирнитский, великолепный Сергей Степанченко, неподражаемые Ольга Кирсанова- Миропольская и восхитительная Татьяна Рудина.

Вместе им придется справиться со сложной ситуацией и понять главный секрет долгого счастливого брака.