…и поет нам май!

«…и поёт нам май» – так называется новая программа ансамбля. Именно в мае на севере постепенно вступает в свои права весна, пробуждается ото сна природа, и как поется в известной песне «…тает лёд и сердце тает». Участники ансамбля народной песни «Любава» постараются, чтобы после их выступления в душе северян поселилась весна.

В концертной программе прозвучат как новые песни, так известные и уже полюбившиеся композиции «Лучше нету того цвету», «Крапива-лебеда», «Сенокосная пора», «Задумал старый дед» и многие другие.