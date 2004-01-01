И осень прекрасна, когда на душе весна

Участники коллектива подарят зрителям песни о Мурманске, который вошел в новое столетие, песни советских композиторов о дружбе, произведения заполярных авторов о любви к родному краю. В программе концерт прозвучат известные мелодии: «В городском саду», «Сегодня праздник у девчат», «Тополя», «Песня о Севере» и многие другие.