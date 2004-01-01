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И осень прекрасна, когда на душе весна

Концерт хора ветеранов «Встреча друзей»

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События: Концерты.

Участники коллектива подарят зрителям песни о Мурманске, который вошел в новое столетие, песни советских композиторов о дружбе, произведения заполярных авторов о любви к родному краю. В программе концерт прозвучат известные мелодии: «В городском саду», «Сегодня праздник у девчат», «Тополя», «Песня о Севере» и многие другие.

ДК им. С.М. Кирова
29 октября
15:00
Цены

Касса: 45-43-23

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