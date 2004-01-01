Выставка предметов из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк»

И на камнях растут деревья

На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.