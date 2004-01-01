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И на камнях растут деревья

Выставка предметов из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк»

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События: Выставки.

На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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