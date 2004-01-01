И на камнях растут деревья
Выставка предметов из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк»
Выставка предметов из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк»
На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Книжная выставка из цикла «Экология и здоровье человека на Севере»
Выставка изданий, посвященная Международному Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией