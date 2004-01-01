I [HEART] SPB
Выставка альтернативного киноплаката из Санкт-петербурга
Выставка альтернативного киноплаката из Санкт-петербурга
Что было бы, если любимые герои фильмов, мультфильмов и сериалов однажды чудесным образом оказались бы в Санкт-Петербурге?
Первая модельная библиотека Мурманска и России, открытая в рамках национального проекта "Культура", приглашает посетить выставку альтернативного киноплаката I [HEART] SPB от АК Галерея / AK Gallery (Санкт-Петербург).
Адрес: Ул. Шабалина, 59, информационный интеллект-центр филиал № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска
Выставка доступна в часы работы библиотеки:
Вт-пт: с 9:00 до 20:00, сб и вск: с 10:00 до 18:00.
Вход бесплатный
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