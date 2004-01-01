Что было бы, если любимые герои фильмов, мультфильмов и сериалов однажды чудесным образом оказались бы в Санкт-Петербурге?

Первая модельная библиотека Мурманска и России, открытая в рамках национального проекта "Культура", приглашает посетить выставку альтернативного киноплаката I [HEART] SPB от АК Галерея / AK Gallery (Санкт-Петербург).

Адрес: Ул. Шабалина, 59, информационный интеллект-центр филиал № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска



