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I [HEART] SPB

Выставка альтернативного киноплаката из Санкт-петербурга

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События: Выставки.

Что было бы, если любимые герои фильмов, мультфильмов и сериалов однажды чудесным образом оказались бы в Санкт-Петербурге?

Первая модельная библиотека Мурманска и России, открытая в рамках национального проекта "Культура", приглашает посетить выставку альтернативного киноплаката I [HEART] SPB от АК Галерея / AK Gallery (Санкт-Петербург).

Адрес: Ул. Шабалина, 59, информационный интеллект-центр филиал № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска

Город Мурманск
c 15 сентября по 15 октября
Цены

Выставка доступна в часы работы библиотеки:
Вт-пт: с 9:00 до 20:00, сб и вск: с 10:00 до 18:00.

Вход бесплатный

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