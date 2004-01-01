I Craft. I Travel Light.

«Я творю. Я путешествую налегке» – это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства. На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов Баренцрегиона: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты».

Впервые выставка прошла в Архангельске; после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства города Карашьок, Норвегия.

Проект демонстрирует богатые эстетические традиции северных территорий и становится своеобразной платформой для обсуждения образа жизни и дальнейшей судьбы этих районов.