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I Craft. I Travel Light.

Выставка современного декоративно-прикладного искусства, организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников. 

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События: Выставки.

«Я творю. Я путешествую налегке» – это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства. На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов Баренцрегиона: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты».

Впервые выставка прошла в Архангельске; после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства города Карашьок, Норвегия.

Проект демонстрирует богатые эстетические традиции северных территорий и становится своеобразной платформой для обсуждения образа жизни и дальнейшей судьбы этих районов.

Художественный музей
c 10 февраля по 19 марта
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385

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