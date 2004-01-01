Сергиенко Ирина – член Союза художников РФ с 1985 года. Работает в техниках: живопись, графика, гобелены, роспись по ткани, разработка и отделка интерьеров, фотография. С 1981 года постоянная участница художественных выставок в России и за рубежом.

Клюшкин Владимир – член Союза художников России с 1984 года, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства ЛГУ им. Пушкина. Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Участник областных, региональных, республиканских, зарубежных выставок с 1977. Один из инициаторов создания «Галереи «М» – первой частной галереи Заполярья.

В экспозиции будет представлено около 50 живописных и текстильных произведений художников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко, навеянных впечатлениями от Севера. Воспоминания о молодости, об экзотике заполярной жизни – главная тема выставки.

Творческий путь обоих авторов начинался именно в Мурманске. Художников интересуют проблемы фактуры, взаимодействия различных материалов, живописные и поэтические метафоры. Экспозиция выставки «И-2-И» – своеобразный диалог между живописью и текстильными объектами: иногда эти виды искусства идут параллельно, а иногда это противопоставление фактуры, ритма, художественного образа.