Художественный промыслы России. Часть 1. Из собрания музея

Росписи кованых металлических подносов, существующих с 1825 года в деревне Жостово Мытищинского района Московской области — одно из уникальных явлений в русском искусстве. Традиционная технология ручного производства с ярко выраженным национальным своеобразием и стилевой манерой сочетает в себе последовательность ремесленнических приёмов со свободным творчеством мастера-художника.

Хохлома – старинный русский народный промысел, появившийся в XII веке в селе Хохлома Ковернинского района Нижегородской области. Хохлома — вид живописи по дереву, основные цвета которой — красный, черный и золотой. Золотой цвет получается из порошка алюминия, покрытого несколькими слоями лака и меняющего свой цвет под воздействием высокой температуры. Основные мотивы — сложные растительные орнаменты. На выставке представлены произведения народного художника Николая Александровича Гущина, заслуженных художников России Галины Ивановны. Меньковой, Елены Александровны Соколовой, Валентины Михайловны Цветковой.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть работы дымковских мастериц Екатерины Алексеевны Удальцовой, Ларисы Геннадьевны Ушаковой, Анны Николаевны Корчемкиной, Анфисы Ивановны Ворожцовой и других.