Клуб «Художественная роспись» основан на базе отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея. Руководитель – Трыханкина Татьяна Григорьевна. Клуб насчитывает 20 человек различного возраста и различных профессий, объединённых любовью к народному искусству. Члены клуба занимаются изучением народных росписей: истории возникновения, композиции, цветового решения. Клуб активно участвует в городских, областных выставках, ярмарках.