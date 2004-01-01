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Художественная роспись

Выставка, посвященная 20-ти летию клуба художественной росписи

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События: Выставки.

Клуб «Художественная роспись» основан на базе отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея. Руководитель – Трыханкина Татьяна Григорьевна. Клуб насчитывает 20 человек различного возраста и различных профессий, объединённых любовью к народному искусству. Члены клуба занимаются изучением народных росписей: истории возникновения, композиции, цветового решения. Клуб активно участвует в городских, областных выставках, ярмарках.

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