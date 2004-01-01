Идея организации выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Храмы Кольского Заполярья» родилась благодаря художнику из села Ловозеро, Владимиру Володькину, который выступил с предложением объединить живописцев и графиков, затрагивающих в своём творчестве религиозную тему.



Как у любого обычного человека, в жизни каждого художника наступает период переосмысления своих ценностей, осознания своего места в мире, отношения к вере и религии.

В «Настольной книге священнослужителей» сказано, что православный храм – это «корабль с высокой мачтой-колокольней и наполненными ветром парусами-куполами, устремившейся закруглёнными алтарными апсидами на восток к восходу солнца...»

Храм – это символ стремления к гармонии. Он олицетворяет «Ноев ковчег», где верующие спасаются от волн житейского моря.

Храм – это центр нашей духовной жизни. В нем совершается наше духовное рождение и преображение, здесь мы принимаем Причастие, дающее жизнь вечную, получаем благословение на брак, здесь же нас провожают в последний путь...



Каждый художник воспринимает религиозную тему по-своему. Акварели Светланы Якимчук как нежная пасхальная открытка, линогравюры Анны Смирновой, посвящённые Успенской церкви в поморском селе Варзуга – строгие и величественные, картины Надежды Каримовой яркие и спокойные как тёплый осенний день. Произведения Заслуженного художника РФ, Виталия Бубенцова – нежны и лиричны. Картины молодого художника Всеволода Кузнецова наполнены любовью и трепетным отношения самого автора к религии...

Также в экспозицию выставки вошла картина «Встреча в тундре» Заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко, наполненная глубоким смыслом и символизмом. В ней – отношение автора к вере как таковой.



Особенно радует, что помимо авторов на призыв Выставочного зала города Мурманска откликнулись и коллекционеры, вниманию публики могут быть представлены произведения художников, Михаила Александровича Кирина (04.04.1932–17.02.2007), Николая Михайловича Морозова (23.05.1929–16.03.2002) и Владимира Алексеевича Кумашова (28.10.1950-18.07.2018), которых уже с нами нет, но тема истории и храмов Кольского полуострова занимала в их творчестве довольно большое место.

На участие в проекте было прислано 25 заявок от художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из городов Мончегорск, Мурманск, Санкт-Петербург, Североморск, села Ловозеро. Из заявленных 49 произведений искусства в экспозицию выставки вошло 35.