Хорошо там, где ты

Валентина Владимировна – член Союза художников. Она руководит студенческим общественным объединением «Авторская дизайн-студия «Куклы» при Мурманском арктическом государственном университете. В студии проводятся мастер-классы для студентов и учащихся коррекционных школ.

Выставки ее работ – как персональные, так и совместные с учениками – неоднократно экспонировались в Мурманске, других городах России, а также за рубежом.

а выставке «Хорошо там, где ты» представлено 40 работ. Это самые разнообразные авторские текстильные куклы – важные дамы в шляпах, веселые зверюшки, забавные персонажи, а также аксессуары.