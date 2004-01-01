Хорошо там, где ты
Выставка авторских текстильных кукол Валентины Азаровой
Выставка авторских текстильных кукол Валентины Азаровой
Валентина Владимировна – член Союза художников. Она руководит студенческим общественным объединением «Авторская дизайн-студия «Куклы» при Мурманском арктическом государственном университете. В студии проводятся мастер-классы для студентов и учащихся коррекционных школ.
Выставки ее работ – как персональные, так и совместные с учениками – неоднократно экспонировались в Мурманске, других городах России, а также за рубежом.
а выставке «Хорошо там, где ты» представлено 40 работ. Это самые разнообразные авторские текстильные куклы – важные дамы в шляпах, веселые зверюшки, забавные персонажи, а также аксессуары.
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