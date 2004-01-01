Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год

Хотите узнать о происхождении любимого праздника или вас интересует история новогодней елки и ее украшений? Тогда эта выставка для вас! На ней представлены издания, которые познакомят всех желающих с тем, как традиционно отмечается Новый год и Рождество. Предлагаем окунуться в атмосферу этих светлых праздников, узнать, как своими руками приготовить замечательные новогодние сувениры, найти оригинальные идеи для праздничного стола, выучить новогодние песни и колядки.

Новый год – время не только новых планов и надежд, но еще и новых впечатлений, новых знаний. Представленные на книжной выставке издания, помогут максимально интересно и с пользой провести праздничные дни, составить сценарий веселого домашнего спектакля и выбрать маршрут для увлекательного путешествия.