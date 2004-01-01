«Холодные игры. Киновселенные»

«Холодные игры» – это командная игра, посвященная кинематографу. Участники соревнуются в эрудиции и знании кинофильмов, проявляют творческие способности. При выполнении творческих заданий игроки рисуют, поют, танцуют или выразительно читают, озвучивают эпизоды или подбирают к ним реквизит, собирают видеофрагмент как пазл. «Холодные игры» – увлекательная возможность увидеть кино с разных сторон. Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

На этот раз игра будет посвящена фильмам о Гарри Поттере. Старт сезона – интересный, волшебный, забавный и где-то героический.