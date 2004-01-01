Хоккейный матч

Товарищеский матч между командами «Авианосец» (сборная тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов») и «Евророс». Настоящее ледовое противостояние давних соперников! На игре будут присутствовать первые лица города и представители штаба Северного флота.

Этот спортивный праздник уже стал традиционным в жизни нашего города. Ровно год назад на самой большой ледовой арене Мурманска «Авианосец» и «Евророс» сыграли вничью со счётом 7:7, и сейчас командам представился шанс отыграться.

Это не только событие для спортивных болельщиков, но и большой семейный праздник. Перед началом матча и в перерывах между периодами гостей ждёт насыщенная шоу-программа: награждение самого активного болельщика, авторов лучшей кричалки и плаката, а также фотостойка «Селфишная» и аквагрим. У каждого гостя будет возможность поучаствовать в конкурсе прогнозов и угадать исход игры. Самых удачливых ждут фирменные хоккейные призы.

Поддержит игроков и разогреет трибуны команда по черлидингу CrazySnow, а ведущим мероприятия выступит известный мурманский шоумен Вадим Бузиян.