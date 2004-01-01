Приглашаем Вас в Ледовый дворец на первый суперматч нового 2018 года! Мурман-Ксшор встречается с набравшей крейсерский ход сборной Краснознаменного Северного флота! Все те, кто хочет провести вечер субботы с интересом и посмотреть хоккей – приходите! Мы приготовили для болельщиков ещё больше призов от наших партнёров. Вас ждет позитивная атмосфера, гимн в исполнении великолепной Ирины Адамсон и, конечно, сама игра! Брутальное противостояние двух северных характеров, эмоций, силы воли и желания победить – это все ради чего болельщики соберется в этот вечер!