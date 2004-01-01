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Хоккей

Чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой 

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События: Спорт, Соревнование.

Приглашаем Вас в Ледовый дворец на первый суперматч нового 2018 года! Мурман-Ксшор встречается с набравшей крейсерский ход сборной Краснознаменного Северного флота! Все те, кто хочет провести вечер субботы с интересом и посмотреть хоккей – приходите! Мы приготовили для болельщиков ещё больше призов от наших партнёров. Вас ждет позитивная атмосфера, гимн в исполнении великолепной Ирины Адамсон и, конечно, сама игра! Брутальное противостояние двух северных характеров, эмоций, силы воли и желания победить – это все ради чего болельщики соберется в этот вечер! 

Цены

Взрослые – 80р.

Дети – бесплатно

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