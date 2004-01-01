Вы еще не забыли про ежегодный фестиваль «Один день в Хогвартсе»? Надеемся, вы не думали, что в этот раз мы оставим вас без частички волшебства в без того непростой период? А потому – онлайн-фестивалю «Хогвартс на карантине» - быть!

2 и 3 мая обязательно приходите в группу библиотеки, вас ждет множество увлекательных и очень классных штук!

Итак, 2 мая мы все дружно отправимся на мастер-класс по изготовлению самой нужной на самоизоляции вещи для книголюба – тематической книжной закладки! Далее все желающие смогут снова проверить свои знания магической науки, написав экзамен СОВ, пройти проверку на внимательность, разгадав загадочный филворд и принять участие в конкурсе быстрых закосов под любимых персонажей!

И конечно же, приходите на самый классный стрим «Гарри Поттер и Орден Самоизоляции», где мы, библиотекари, а также три специальных гостя, поговорим о Мальчике-Который-Выжил, поделимся личными историями, побомбим за разные переводы и вообще прекрасно проведем время!

3 мая обещает быть не менее крутым и увлекательным, ведь вас ждут кроссворд и логическая задача, а так же весь день в группе вконтакте будет проходить гадание! Если вы хотите узнать свое будущее, то не стесняйтесь, мадам Трелони приоткроет для вас завесу тайны.

И, конечно же, как мы оставим вас без сладенького - подведения итогов всех конкурсов! Отличник, лучше всех сдавший СОВ и самый умелый метаморф-косплеер получат клевые призы, но это еще не все! Ребята, которые примут участие во всех заданиях (включая филворд, кроссворд, логическую задачку и мастер-класс) тоже получат чудесные презенты.