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Хочу остаться на земле

Вечер памяти саамской писательницы Октябрины Вороновой

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События: Творческие вечера.

Октябрина Владимировна Воронова – первая саамская поэтесса, писавшая на родном языке. В этом году писательнице исполнилось бы 85 лет.

Ее перу принадлежат книги «Ялла» («Жизнь»), «Снежница», «Вольная птица», «Чахкли», «Поле жизни», «Хочу остаться на земле», «Чем ты притягиваешь, родина...», «Тайна Бабьего озера». Первая поэтическая книга на саамском языке «Ялла» переведена на коми и ненецкий языки. Октябрина Владимировна одна из тех, кто стоял у истоков празднования Дня славянской письменности и культуры в Мурманской области.

Вспомнить первого представителя народа саами – члена Союза писателей придут основатель Музея саамской литературы и письменности им. О. Вороновой Надежда Большакова, мурманские литераторы, филологи, представители саамской общественности, любители поэзии Заполярья. Прозвучат поэтические строки Октябрины Владимировны.

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