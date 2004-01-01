Хочу на Сейшелы
Народная комедия на сцене Драматического театра
Народная комедия на сцене Драматического театра
Кто не мечтает побывать в далёких жарких странах, увидеть стройные пальмы и окунуться в изумрудных волнах океана? Но для героев спектакля – жителей российской глубинки – это нечто недосягаемо прекрасное, они заняты гораздо более прозаичными делами.
Спектакль создан в стиле фильма «Сваты», где главные герои успевают из обычных соседей превратиться в «добрых соседей» и непримиримых врагов. С разборками, судами, мошенничеством и ситуацией «прогресс требует жертв». Главный герой спектакля – деревенский изобретатель Диоген – на протяжении всего действия проявляет чудеса изворотливости. Чтобы достичь цели в своих проектах, он пускается во все тяжкие. В результате чего появляется единственная в мире паровая посудомоечная машина. В спектакле много смешного и трогательного. И мы понимаем, что счастье не где-то далеко, на Сейшельских островах, а рядом, в близких людях.
Режиссёр – Василий Мищенко, постановщик спектаклей «Любовь и голуби» и многих других спектаклей Московского театра «Современник».
Актеры: Сергей Баталов, Марина Яковлева, Елена Бирюкова, Сергей Шеховцов, Константин Чепурин.
1800-2500 р.
Касса: 8 (8152) 520-522