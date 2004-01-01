Хочу на Сейшелы

Кто не мечтает побывать в далёких жарких странах, увидеть стройные пальмы и окунуться в изумрудных волнах океана? Но для героев спектакля – жителей российской глубинки – это нечто недосягаемо прекрасное, они заняты гораздо более прозаичными делами.

Спектакль создан в стиле фильма «Сваты», где главные герои успевают из обычных соседей превратиться в «добрых соседей» и непримиримых врагов. С разборками, судами, мошенничеством и ситуацией «прогресс требует жертв». Главный герой спектакля – деревенский изобретатель Диоген – на протяжении всего действия проявляет чудеса изворотливости. Чтобы достичь цели в своих проектах, он пускается во все тяжкие. В результате чего появляется единственная в мире паровая посудомоечная машина. В спектакле много смешного и трогательного. И мы понимаем, что счастье не где-то далеко, на Сейшельских островах, а рядом, в близких людях.

Режиссёр – Василий Мищенко, постановщик спектаклей «Любовь и голуби» и многих других спектаклей Московского театра «Современник».

Актеры: Сергей Баталов, Марина Яковлева, Елена Бирюкова, Сергей Шеховцов, Константин Чепурин.