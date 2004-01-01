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Хочу домой!

Выставка собак из приютов

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События: Выставки.

В зоне отдыха Семёновского озера напротив лодочной станции состоится выставка собак из приютов.

Гостей мероприятия будут ждать наши собачки, из приютов и подопечные «Путеводной звезды». Во время выставки все желающие смогут:

  • познакомиться с собачками
  • найти и взять себе верного друга
  • получить консультацию ветеринарного врача и кинолога по уходу и адаптации
  • приобрести на благотворительной ярмарке сувенирную продукцию ручной работы (в помощь животным)
  • узнать, как можно помочь братьям нашим меньшим

Вас ждут интересные развлекательные и познавательные мероприятия, рассчитанные на взрослых и детей (конкурс стихотворений о животных), увлекательная программа на протяжении всей выставки, счастливые истории тех хвостиков, которые уже обрели свою семью, и дефиле собачек, которые готовы стать домашними.

Вы очень поможете, если принесете сухие или влажные корма для собак!
Ждём вас! Будет здорово!

Семеновское озеро
20 мая
13:00 - 16:00

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