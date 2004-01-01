Хочу домой!

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В зоне отдыха Семёновского озера напротив лодочной станции состоится выставка собак из приютов.

Гостей мероприятия будут ждать наши собачки, из приютов и подопечные «Путеводной звезды». Во время выставки все желающие смогут:

познакомиться с собачками

найти и взять себе верного друга

получить консультацию ветеринарного врача и кинолога по уходу и адаптации

приобрести на благотворительной ярмарке сувенирную продукцию ручной работы (в помощь животным)

узнать, как можно помочь братьям нашим меньшим

Вас ждут интересные развлекательные и познавательные мероприятия, рассчитанные на взрослых и детей (конкурс стихотворений о животных), увлекательная программа на протяжении всей выставки, счастливые истории тех хвостиков, которые уже обрели свою семью, и дефиле собачек, которые готовы стать домашними.

Вы очень поможете, если принесете сухие или влажные корма для собак!

Ждём вас! Будет здорово!