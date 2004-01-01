Хочу домой!
Выставка собак из приютов
Выставка собак из приютов
В зоне отдыха Семёновского озера напротив лодочной станции состоится выставка собак из приютов.
Гостей мероприятия будут ждать наши собачки, из приютов и подопечные «Путеводной звезды». Во время выставки все желающие смогут:
Вас ждут интересные развлекательные и познавательные мероприятия, рассчитанные на взрослых и детей (конкурс стихотворений о животных), увлекательная программа на протяжении всей выставки, счастливые истории тех хвостиков, которые уже обрели свою семью, и дефиле собачек, которые готовы стать домашними.
Вы очень поможете, если принесете сухие или влажные корма для собак!
Ждём вас! Будет здорово!
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