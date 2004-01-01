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Хочется тишины

Премьера фильма, основанного на путешествии новосибирцев на Камчатку и их взгляде на то, каким может быть приключение 

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События: Видеотрансляции.

«Хочется тишины» – это уже третий полнометражный фильм новосибирцев. Первый фильм «Здесь можно жить» был снят о жизни в Сибири, второй – «Южная история» рассказывает о путешествии по Кавказу.

Теперь команда новосибирских путешественников и кинематографистов LIP CREW сняла документальный тревел-фильм о сноубординге, кайте (и не только) на Камчатке «Хочется тишины».

Главная идея фильма – показать всю красоту региона и рассказать об экстремальном виде спорта.

Фильм навсегда изменит ваше представление о Камчатке и наполнит вас мотивацией к путешествиям и открытию новых горизонтов!

Записывайтесь на премьеру и бронируйте места у организаторов  встречи, пишите на почту или в личные сообщения , рекомендуем записываться заранее так как количество мест ограничено!

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