Премьера фильма, основанного на путешествии новосибирцев на Камчатку и их взгляде на то, каким может быть приключение

«Хочется тишины» – это уже третий полнометражный фильм новосибирцев. Первый фильм «Здесь можно жить» был снят о жизни в Сибири, второй – «Южная история» рассказывает о путешествии по Кавказу.

Теперь команда новосибирских путешественников и кинематографистов LIP CREW сняла документальный тревел-фильм о сноубординге, кайте (и не только) на Камчатке «Хочется тишины».

Главная идея фильма – показать всю красоту региона и рассказать об экстремальном виде спорта.

Фильм навсегда изменит ваше представление о Камчатке и наполнит вас мотивацией к путешествиям и открытию новых горизонтов!

Записывайтесь на премьеру и бронируйте места у организаторов встречи, пишите на почту или в личные сообщения , рекомендуем записываться заранее так как количество мест ограничено!