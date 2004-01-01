Hip Hop
Первая вечеринка из серии Ренессанс party!
В клубе Ставка Хип-Хоп оживет! И оживет по-настоящему!
Помните старые добрые вечеринки в начале второго десятилетие? Мы вернем это назад! На этот раз в новом, современном формате. 2017 год - это год возврата Рэпа нашим людям, людям столицы Заполярья, - это Ренессанс Рэпа Заполярья! И это будет только первая тусовка в этом году. После стольких лет затишье, мы сделаем взрыв! Взрыв, который вдохнет жизнь в Кольский Рэп! Взрыв, подобный большому!
Приходи, и приходи непременно. Стань свидетелем возрождения, будь частью этого события, будь в теме и почувствуй на себе это перерождение!
Нас в этот день поддержат самые перспективные Рэп артисты города Мурманска и области.
Нас в эту ночью прокачают:
L' Win
L-Crown
Ники Ру
Один Из
Некий Кэп
Амба
Yung Huckster
Moroz
ЗАПАС
Так же вас ожидает крутое мега-шоу от Крью STREET FAMILY!
В программе:
Рэп Баттл
Конкурсы
Призы
Фото и Видео отчёт
Ведущий всего этого события - наш хоуми и всем известный VND3R!
На пульте - DJ SCHOCH
Вход:
100 р.
После полуночи 150 р.
Резерв столов:
300 р.
Подробности по телефону: 8 (964) 309-28-95