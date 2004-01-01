Ограничения: 18+

В клубе Ставка Хип-Хоп оживет! И оживет по-настоящему!

Помните старые добрые вечеринки в начале второго десятилетие? Мы вернем это назад! На этот раз в новом, современном формате. 2017 год - это год возврата Рэпа нашим людям, людям столицы Заполярья, - это Ренессанс Рэпа Заполярья! И это будет только первая тусовка в этом году. После стольких лет затишье, мы сделаем взрыв! Взрыв, который вдохнет жизнь в Кольский Рэп! Взрыв, подобный большому!

Приходи, и приходи непременно. Стань свидетелем возрождения, будь частью этого события, будь в теме и почувствуй на себе это перерождение!

Нас в этот день поддержат самые перспективные Рэп артисты города Мурманска и области.

Нас в эту ночью прокачают:

L' Win

L-Crown

Ники Ру

Один Из

Некий Кэп

Амба

Yung Huckster

Moroz

ЗАПАС

Так же вас ожидает крутое мега-шоу от Крью STREET FAMILY!

В программе:

Рэп Баттл

Конкурсы

Призы

Фото и Видео отчёт

Ведущий всего этого события - наш хоуми и всем известный VND3R!

На пульте - DJ SCHOCH