Химия, которая всегда с тобой
Лекция из цикла «Край, в котором я живу»
Лекция из цикла «Край, в котором я живу»
Главный слоган лектория этого года – «как это устроено, как это работает». Февральская встреча посвящена химическим элементам вокруг нас.
Лекцию прочитает главный экспериментатор «Лаборатории детских праздников» Аркадий Инюшин.
Участники встречи узнают о присутствии химии в повседневной жизни: когда мы умываемся, готовим завтрак, наносим макияж, подготавливаем одежду. Лектор расскажет, как работает химия в строительстве, на производстве и других сферах.