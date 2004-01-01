Лекция из цикла «Край, в котором я живу»

Химия, которая всегда с тобой

Главный слоган лектория этого года – «как это устроено, как это работает». Февральская встреча посвящена химическим элементам вокруг нас.

Лекцию прочитает главный экспериментатор «Лаборатории детских праздников» Аркадий Инюшин.

Участники встречи узнают о присутствии химии в повседневной жизни: когда мы умываемся, готовим завтрак, наносим макияж, подготавливаем одежду. Лектор расскажет, как работает химия в строительстве, на производстве и других сферах.