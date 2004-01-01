Хэллоуинская вечеринка кошмаров
Отмечаем праздник в «New York Coffee»
Отмечаем праздник в «New York Coffee»
Вас ждёт нереальная вечеринка! Приглашаем всех любителей кошмаров!
Если ты любишь повеселиться и готов превратиться в героев фильмов ужасов, мы ждём тебя!
У нас в программе:
убийственно весёлые конкурсы
леденящие кровь рассказы-страшилки
профессиональный аквагрим и готовность реализовать твои самые смелые фантазии по перевоплощению
танцы до упаду с игрой «Just Dance»
кровопролитная игра в «Мафию»
конкурс хэллоуинских костюмов для наших гостей с крутыми призами
смертельно вкусный кофе и угощение посетителям
350 р. (кофе, чай – бесплатно)
Подробности по телефону: +7 (960) 027-33-32