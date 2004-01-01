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Хэллоуинская вечеринка кошмаров

Отмечаем праздник в «New York Coffee»

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Ограничения: 10+
События: Праздники, Игра.

Вас ждёт нереальная вечеринка! Приглашаем всех любителей кошмаров!

Если ты любишь повеселиться и готов превратиться в героев фильмов ужасов, мы ждём тебя!

У нас в программе:

убийственно весёлые конкурсы
леденящие кровь рассказы-страшилки
профессиональный аквагрим и готовность реализовать твои самые смелые фантазии по перевоплощению
танцы до упаду с игрой «Just Dance»
кровопролитная игра в «Мафию»
конкурс хэллоуинских костюмов для наших гостей с крутыми призами
смертельно вкусный кофе и угощение посетителям

New York Coffee
28 октября
17:00 - 19:00
Цены

350 р. (кофе, чай – бесплатно) 

Подробности по телефону: +7 (960) 027-33-32

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