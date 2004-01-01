Хэллоуинская вечеринка кошмаров

Ограничения: 10+

Вас ждёт нереальная вечеринка! Приглашаем всех любителей кошмаров!

Если ты любишь повеселиться и готов превратиться в героев фильмов ужасов, мы ждём тебя!

У нас в программе:

убийственно весёлые конкурсы

леденящие кровь рассказы-страшилки

профессиональный аквагрим и готовность реализовать твои самые смелые фантазии по перевоплощению

танцы до упаду с игрой «Just Dance»

кровопролитная игра в «Мафию»

конкурс хэллоуинских костюмов для наших гостей с крутыми призами

смертельно вкусный кофе и угощение посетителям