137178

Хэллоуин на колесах

Спортивный детский праздник!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Детские праздники.

Мы хорошо тренируемся и любим хорошо отдыхать, поэтому приглашаем мальчишек и девчонок, а так же их родителей на веселый праздник!

Велосипеды нам пока что ближе всего, но мы будем рады видеть малышей и детей постарше на любых колесах:

  • велосипеды 
  • ролики 
  • самокаты 
  • гироскутеры

А может у Вас есть и что то ещё? Приходите, будем знакомиться, общаться, веселиться и играть. Даже если ваш малыш ещё не освоил ни одного вида колёсного транспорта можно прийти даже пешком и от души побегать с остальными!

Особенно здорово, если вы придёте в карнавальном костюме соответствующей тематики!

В программе праздника-карнавала:

  • аниматоры 
  • конкурс костюмов 
  • коллективные игры 
  • танцы 
  • подарки

Все детки получат подарки от организаторов!

Место проведения: ул. Гвардейская, д. 14

Город Мурманск
28 октября
17:00 - 18:00
Цены

500 р.

Справки по телефону: 208-006

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?