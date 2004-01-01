Хэллоуин на колесах
Спортивный детский праздник!
Спортивный детский праздник!
Мы хорошо тренируемся и любим хорошо отдыхать, поэтому приглашаем мальчишек и девчонок, а так же их родителей на веселый праздник!
Велосипеды нам пока что ближе всего, но мы будем рады видеть малышей и детей постарше на любых колесах:
А может у Вас есть и что то ещё? Приходите, будем знакомиться, общаться, веселиться и играть. Даже если ваш малыш ещё не освоил ни одного вида колёсного транспорта можно прийти даже пешком и от души побегать с остальными!
Особенно здорово, если вы придёте в карнавальном костюме соответствующей тематики!
В программе праздника-карнавала:
Все детки получат подарки от организаторов!
Место проведения: ул. Гвардейская, д. 14
500 р.
Справки по телефону: 208-006