Хэллоуин на колесах

Мы хорошо тренируемся и любим хорошо отдыхать, поэтому приглашаем мальчишек и девчонок, а так же их родителей на веселый праздник!

Велосипеды нам пока что ближе всего, но мы будем рады видеть малышей и детей постарше на любых колесах:

велосипеды

ролики

самокаты

гироскутеры

А может у Вас есть и что то ещё? Приходите, будем знакомиться, общаться, веселиться и играть. Даже если ваш малыш ещё не освоил ни одного вида колёсного транспорта можно прийти даже пешком и от души побегать с остальными!

Особенно здорово, если вы придёте в карнавальном костюме соответствующей тематики!

В программе праздника-карнавала:

аниматоры

конкурс костюмов

коллективные игры

танцы

подарки

Все детки получат подарки от организаторов!

Место проведения: ул. Гвардейская, д. 14