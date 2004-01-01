Приглашаем всех, кто заинтересован в уникальных методах индийских практик йоги.

Со специальной программой Мурманск посетит Сиддарамаппа Нагараджа – инструктор из Индии со стажем более 20 лет. Основатель и генеральный директор Sensei Technologies, генеральный директор Brighter Minds – программы по улучшению когнитивных навыков у детей и взрослых.

Тема : «Что наши чувства действительно могут рассказать нам о мире вокруг нас и внутри нас».

Представляем метод медитации на сердце Heartfulness, основанный на древнейшей системе Раджа-йоги и, в то же время, подходящий для современного мира. Это простой и эффективный путь, основанный на личном опыте, ведущий к знаниям и благополучию.

Практика Heartfulness доступна всем, независимо от опыта в йоге или медитации.