Ограничения: 18+

Ну что тут сказать! В мире невероятного количества челленджей, новинок музыкальной индустрии, человек уже начинает теряться! Огромное количество блогеров со всех социальных сетей вещает, как нужно жить и что делать!

Вот Мы и решили, вспомнить, какие же классные челленджи были и есть: #манекен #icebacket #skibidi и т.д. Напомним, что цвета настроений только два! Превратимся сами в самых необыкновенных блогеров и сделаем сами, свой Пинта-челлендж