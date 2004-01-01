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Хайпоночь

Ночь самых ярких челленджей и песен про синее и черное!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Ну что тут сказать! В мире невероятного количества челленджей, новинок музыкальной индустрии, человек уже начинает теряться! Огромное количество блогеров со всех социальных сетей вещает, как нужно жить и что делать!

Вот Мы и решили, вспомнить, какие же классные челленджи были и есть: #манекен #icebacket #skibidi и т.д. Напомним, что цвета настроений только два! Превратимся сами в самых необыкновенных блогеров и сделаем сами, свой Пинта-челлендж

Пинта
17 ноября
23:00

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Погружаемся в атмосферу Америки времён «сухого закона»

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