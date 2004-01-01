Харухис Ватанабэ

В 2012 году под Кандалакшей произошла трагедия, которая унесла жизнь велопутешественника из Японии Харухисы Ватанабэ. О том, какой путь привел японского экстремала в Мурманскую область и какие последствия имело это событие, пойдет речь на встрече в Мурманской областной научной библиотеке.

Будут представлены путевые заметки велосипедиста о своем последнем путешествии, которое он совершил от Китая до Кольского полуострова. По пожеланию семьи Ватанабэ эти дневники были оформлены в виде мемориального сайта. Их переводом на русский язык занималась группа под руководством Руми Фукусимы - председателя общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске».

О путешественнике расскажут также письма и интервью с теми, кто лично знал Ватанабэ и встречался с ним на его пути в Мурманск.