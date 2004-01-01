Харизматичный оратор: искусство влияния
Бесплатный мастер-класс от Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора
Бесплатный мастер-класс от Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора
Вся наша жизнь связана с общением — так устроен мир людей, поэтому наибольших успехов в личной жизни, учебе, работе, бизнесе и политике достигает тот, кто умеет хорошо говорить. Речь человека является его визитной карточкой.
Мастер-класс предназначен для собственников бизнеса, политиков, топ-менеджеров, специалистов по развитию, менеджеров по персоналу, PR-менеджеров, менеджеров по продажам – тех, кто хочет эффективно влиять на слушателей, уверенно доносить свою мысль, эффективно продвигать свое дело и продвигаться по карьерной лестнице; чтобы, в итоге, быстрее и вернее достигать своих жизненных целей.
Если в профессиональной сфере Вам приходится:
Продавать с помощью презентаций свои идеи, услуги, товары…
Проводить совещания, планерки, ежеквартальные отчеты…
Выступать на конференциях, ТВ, радио…
А в личной жизни Вы хотели бы:
Легко завязывать светскую беседу с людьми, с которыми хочется познакомиться
Быть интересным собеседником, способным поддержать разговор на любую тему...
Становиться душой любой компании, рассказывая шутки, анекдоты, истории...
То наш мастер-клас именно для Вас!
На мастер-классе Вы узнаете:
ложные убеждения по поводу профессиональных ораторов
какова цель оратора во время выступления
основные инструменты ораторского мастерства
вы узнаете о силе взгляда, ораторской позе и принципах жестикуляции
секрет природы волнения и способы его преодоления
ответ на вопрос, что все таки правит миром коммуникаций
Вы узнаете, откуда берутся неудобные вопросы и как на них реагировать
как развивать навык публичной речи.
Мастер-класс ведет: Груздева Ольга Викторовна, директор Мурманской Школы Ораторского Мастерства
Регистрация на бесплатный мастер-класс по ссылке
Место проведения: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (2 этаж)