Харизматичный оратор: искусство влияния

Вся наша жизнь связана с общением — так устроен мир людей, поэтому наибольших успехов в личной жизни, учебе, работе, бизнесе и политике достигает тот, кто умеет хорошо говорить. Речь человека является его визитной карточкой.

Мастер-класс предназначен для собственников бизнеса, политиков, топ-менеджеров, специалистов по развитию, менеджеров по персоналу, PR-менеджеров, менеджеров по продажам – тех, кто хочет эффективно влиять на слушателей, уверенно доносить свою мысль, эффективно продвигать свое дело и продвигаться по карьерной лестнице; чтобы, в итоге, быстрее и вернее достигать своих жизненных целей.

Если в профессиональной сфере Вам приходится:

Продавать с помощью презентаций свои идеи, услуги, товары…

Проводить совещания, планерки, ежеквартальные отчеты…

Выступать на конференциях, ТВ, радио…

А в личной жизни Вы хотели бы:

Легко завязывать светскую беседу с людьми, с которыми хочется познакомиться

Быть интересным собеседником, способным поддержать разговор на любую тему...

Становиться душой любой компании, рассказывая шутки, анекдоты, истории...

То наш мастер-клас именно для Вас!

На мастер-классе Вы узнаете:

ложные убеждения по поводу профессиональных ораторов

какова цель оратора во время выступления

основные инструменты ораторского мастерства

вы узнаете о силе взгляда, ораторской позе и принципах жестикуляции

секрет природы волнения и способы его преодоления

ответ на вопрос, что все таки правит миром коммуникаций

Вы узнаете, откуда берутся неудобные вопросы и как на них реагировать

как развивать навык публичной речи.

Мастер-класс ведет: Груздева Ольга Викторовна, директор Мурманской Школы Ораторского Мастерства

Регистрация на бесплатный мастер-класс по ссылке

Место проведения: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (2 этаж)