Hard n Heavy Show
Концерт для ценителей настоящего рока и метала!
Концерт для ценителей настоящего рока и метала!
Мы с гордостью объявляем шоу для ценителей настоящего аутентичного рока и метала! Жирные риффы, поливающие со всех сторон соляки, только чистый и высокий вокал, пулеметная ритм-секция – всё так, как положено было 30-40 лет назад. Вернемся в лучшее время – время расцвета HEAVY METAL!
Играют:
Водопад Ливингстона (Heavy Metal)
Аутентичный среднетемповый хеви с женским вокалом, оригинальными лиричными текстами и отличными аранжировками - впервые на сцене Дока!
The Hoolz (Hard Rock)
Всем известные постоянно концертирующие мурманские рокеры. В их творчестве ощутимы серьезные инфлюенции психоделики и южатины, но в основе явно лежит старый добрый хард-рок!
Рубеж (Heavy Metal)
Скоростной и мелодичный хеви-метал отечественной школы, основанный на собственном оригинальном материале и нескольких кавер-версиях знаковых банд жанра.
Даррунг (Hard'n'Heavy)
Классика хард-рока - баллады и боевики, плюс лучшее из отечественной сцены. Эти ребята не первый год на сцене и подают все старые песни о главном действительно качественно!
200 р.
Концерт к юбилею бессменного лидера коллектива Николая Расторгуева