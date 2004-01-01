Hard n Heavy Show

Мы с гордостью объявляем шоу для ценителей настоящего аутентичного рока и метала! Жирные риффы, поливающие со всех сторон соляки, только чистый и высокий вокал, пулеметная ритм-секция – всё так, как положено было 30-40 лет назад. Вернемся в лучшее время – время расцвета HEAVY METAL!

Играют:

Водопад Ливингстона (Heavy Metal)

Аутентичный среднетемповый хеви с женским вокалом, оригинальными лиричными текстами и отличными аранжировками - впервые на сцене Дока!

The Hoolz (Hard Rock)

Всем известные постоянно концертирующие мурманские рокеры. В их творчестве ощутимы серьезные инфлюенции психоделики и южатины, но в основе явно лежит старый добрый хард-рок!

Рубеж (Heavy Metal)

Скоростной и мелодичный хеви-метал отечественной школы, основанный на собственном оригинальном материале и нескольких кавер-версиях знаковых банд жанра.

Даррунг (Hard'n'Heavy)

Классика хард-рока - баллады и боевики, плюс лучшее из отечественной сцены. Эти ребята не первый год на сцене и подают все старые песни о главном действительно качественно!