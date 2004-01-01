147625

Happy women's Day

Международный женский день с международным эротик-шоу!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

Горячий Aleх (Белоруссия) воплотит желаемое в реальность.
Graff (Россия) покажет любовь.
Don Karlo (Франция) пробудит страсть.
Этой ночью с нами не соскучишься!
Будь готова к лучшему!

Диско на Невского:

  • ведущий Влад Высоцкий
  • Break dance от Arctic Breakers
  • эротик-шоу от Alex M (RUS)

Заказ столов: (8152) 411-407

Диско на Кольском:

  • ведущий Женя Сокол
  • эротик-шоу от Alex M (BLR), Graff (RUS), Don Karlo (FRA)

Заказ столов: (8152) 244-800

Бригантина:

  • ведущий Коля Лодос
  • зеркальное шоу
  • эротик-шоу от Alex M (RUS), Karlo (FRA)

Заказ столов: (8152) 44-08-83

Диско Североморск:

  • ведущий – Вова Агашкин
  • танцы от шоу-группы «INSIDE»
  • горячее эротик-шоу от Graff (RUS)

Заказ столов: (81537) 4-29-82

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?