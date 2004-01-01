Happy women's Day

Горячий Aleх (Белоруссия) воплотит желаемое в реальность.

Graff (Россия) покажет любовь.

Don Karlo (Франция) пробудит страсть.

Этой ночью с нами не соскучишься!

Будь готова к лучшему!

Диско на Невского:

ведущий Влад Высоцкий

Break dance от Arctic Breakers

эротик-шоу от Alex M (RUS)

Заказ столов: (8152) 411-407

Диско на Кольском:

ведущий Женя Сокол

эротик-шоу от Alex M (BLR), Graff (RUS), Don Karlo (FRA)

Заказ столов: (8152) 244-800

Бригантина:

ведущий Коля Лодос

зеркальное шоу

эротик-шоу от Alex M (RUS), Karlo (FRA)

Заказ столов: (8152) 44-08-83

Диско Североморск:

ведущий – Вова Агашкин

танцы от шоу-группы «INSIDE»

горячее эротик-шоу от Graff (RUS)

Заказ столов: (81537) 4-29-82