Happy New Year 2018
Pre-Party House
Приглашаем Вас на уникальный по своему драйву и энергетике DJ Parade!
Пятница в lounge-бар MANILA будет very Wild! Cпециальный гость вечера – Wildone!
Wildone признан лучшим DVJ проектом России на престижной WMC в Майями (VJ-challenge), где занял 3-е место среди DVJ-ев мира!
На сегодняшний день проект по праву является одним из самых востребованных в России. Это подтверждает плотный гастрольный график артистов!
Насладитесь предновогодней атмосферой и уже праздничным настроением на Pre-Party House в параде лучших DJ!
Также в эту ночь для вас:
DJ KATYA ROMASKINA
DJ GERMAN RUNOV
DM SHVED/ DJ TAYLOR
DJ TAKINADO
Встречайте Новый год по-царски!
Серия вечеринок к Новому году в 7 небе!