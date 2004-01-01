Happy New Year 2018

Ограничения: 21+ FC/DC

Приглашаем Вас на уникальный по своему драйву и энергетике DJ Parade!

Пятница в lounge-бар MANILA будет very Wild! Cпециальный гость вечера – Wildone!

Wildone признан лучшим DVJ проектом России на престижной WMC в Майями (VJ-challenge), где занял 3-е место среди DVJ-ев мира!

На сегодняшний день проект по праву является одним из самых востребованных в России. Это подтверждает плотный гастрольный график артистов!

Насладитесь предновогодней атмосферой и уже праздничным настроением на Pre-Party House в параде лучших DJ!

Также в эту ночь для вас:

DJ KATYA ROMASKINA

DJ GERMAN RUNOV

DM SHVED/ DJ TAYLOR

DJ TAKINADO