Happy Birthday: Soap Jam

Друзья, ровно два года назад мы открыли двери нашего Dj Bar Гарин. Провели 256 вечеринок, где было отыграно 1584 часа танцевальной музыки 34 диджеями, продюсерами и музыкантами.

За эти два года наши фотографы сделали 7093 фотографий ярких и запоминающихся вечеринок.

За этот небольшой временной интервал мы все объединились ради музыки, которую играют наши резиденты и каждую пятницу и субботу мы ждем с нетерпением новых треков, новых знакомств и новых впечатлений.



Итак, в эту ночь мы решили сделать для Вас подарок и пригласить творческое объединение Soap Jam (SpB), состоящее из двух талантливых и молодых ребят, композиции которых насквозь пропитаны аналоговым звучанием. А помогут этому прекрасному коллективу ориентироваться в полярной мурманской ночи два наших замечательных талантливых музыканта и диджея, основателей комьюнити «Истина» - Maxim Zubov & Vitaly Dremin.



Друзья, ждём каждого в этот праздничный день поздравить «Гарин» и весь наш дружный коллектив с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!