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Happy Birthday: Soap Jam

Празднование Дня рождения. 2 года!

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События: Вечеринки.

Друзья, ровно два года назад мы открыли двери нашего Dj Bar Гарин. Провели 256 вечеринок, где было отыграно 1584 часа танцевальной музыки 34 диджеями, продюсерами и музыкантами.

За эти два года наши фотографы сделали 7093 фотографий ярких и запоминающихся вечеринок.
За этот небольшой временной интервал мы все объединились ради музыки, которую играют наши резиденты и каждую пятницу и субботу мы ждем с нетерпением новых треков, новых знакомств и новых впечатлений. 

Итак, в эту ночь мы решили сделать для Вас подарок и пригласить творческое объединение Soap Jam (SpB), состоящее из двух талантливых и молодых ребят, композиции которых насквозь пропитаны аналоговым звучанием. А помогут этому прекрасному коллективу ориентироваться в полярной мурманской ночи два наших замечательных талантливых музыканта и диджея, основателей комьюнити «Истина» - Maxim Zubov & Vitaly Dremin.

Друзья, ждём каждого в этот праздничный день поздравить «Гарин» и весь наш дружный коллектив с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Гарин
19 января
23:00
Цены
  • Свободный
  • Резерв столов: 78-22-11 

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