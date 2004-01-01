Happy Birthday Гарин

Ограничения: 21+ FC/DC

Прошел ровно год с открытия нашего бара. 20го января ровно год назад мы открыли двери нашего бара, провели 123 вечеринки, где было отыграно 925 часов музыки. У нас отыграли 17 диджеев музыкантов и продюсеров из разных городов и стран.

За этот год наши фотографы сделали 4800 фотографий безумно крутых и ярких вечеринок. За год мы все объединились ради музыки, которую играют наши резиденты. Каждую пятницу и субботу мы с нетерпением ждем новой музыки, новых знакомств и новых впечатлений.

Итак, в эту ночь мы решили сделать бесплатный вход, чтобы каждый мог попасть на эту вечеринку и поздравить нашу команду, а мы в свою очередь делаем вам подарок!

Лауд – музыкальный проект из Уфы. Музыка ребят – это талант, который помогает выводить из зоны комфорта большое количество певцов, реперов и музыкантов со всей России. Парни работают с множеством жанров и поджанров в электронной музыке, делают это на высоком уровне и легко умеют находить точки соприкосновения с артистами там, где бы это не смогли сделать другие, в этом и есть их отличие от множества продюсеров нашей страны. За короткое время, Лауд успели заручиться поддержкой множества известных музыкантов, издательств, радиоволн (песни ребят постоянно звучат на MEGAPOLIS FM в разных программах), выпустить два полноценных альбома (ТанецГолосЗвук 1 и 2), шесть EP на различных лейблах, выпустить полноценный клип и поработать с таким составом артистов как:

Thomas Mraz, Антоха МС, i61, TVETH, SP4K, Scruscru, Devika – Shawty, GlebastaSpal, KREEM,

Cream-Soda, Maneken (Onuka) и множество других подающих надежды музыкантов.