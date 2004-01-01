Happy Birthday 3

Друзья! 3 года назад мы впервые открыли двери Гарин DJ bar в противовес крупным клубам, мы решили добавить андеграундное место на карте города. Мы старались создать локацию, где каждый сможет найти себе что-то по душе: музыку, людей и хорошую атмосферу. Музыкальное разнообразие стало для нас самым важным – еженедельно мы придумывали новые вечеринки, подбирали не звучавшие ранее треки, делали привозы выдающихся артистов. Все это мы делали ради одного – ради того, чтобы поддерживать культуру электронного звучания в Мурманске. Мы хотим и дальше продолжать изучать мировую электронную сцену вместе с Вами.

В честь 3-летия Гарина мы пригласили Some Stru, который исследует звук классических драм-машин, оставляя центральное место в сетах движению перкуссий, прыгающему ритмическому рисунку, подкрашенному местами перегруженной петлёй барабанов.

Основной мотив пяти выпущенных им релизов – вдохновляющее призрачное послание, которое продолжит свой путь в стенах Гарина, где будет представлен готовящийся к выпуску материал.

Опубликовав свой первый EP в 2016 году, Some Stru явился открытием российской электронной сцены последних лет – глубокие вокальные семплы в тандеме с вязкими басовыми партиями отличаются своим самобытным и узнаваемым звучанием.

Some Stru не разделяет творчество на аудио и визуальную составляющую, стараясь показать, как важно, чтобы все компоненты соответствовали друг другу в единой картине.