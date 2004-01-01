Happy B-day «Че»

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Свой тернистый путь Иван Гринько начал с карьеры музыканта. После 13-ти лет метаний в музыкальной индустрии, в 2011-м году, он решил реализовать свои амбиции за барной стойкой.

Ваня собрал в своем резюме самые суровые культовые тусовочные локации Петербурга: «Easy Bar», «Mishka Bar», «Бюро», «Torque», «Пингвин», «Poison», «Бекицер», «Social Club», «Hi-Hat»… При этом музыкальные фестивали, куда его тянуло всем сердцем, он тоже не забывал.

В 2014-м году Иван начал участвовать в барных конкурсах, но не в роли миксолога, а, скорее, в роли шоумена. Выступая в разных сумасшедших образах, он напоминал общественности о том, что коктейль – это не только гастрономия, но и подача, которая, зачастую, перекрывает все остальное. Запустив свой канал «Fat Criminal Films» на YouTube, Гринько отчетливо показал свое безбашенное отношение к работе с алкоголем. Это отношение и стало точкой соприкосновения с брендом Sailor Jerry – рок-н-ролл, хардкор, татуировки и, конечно же, чистые напитки.

Прослыв в народе барменом-аниматором, Иван продолжает активно заниматься различными музыкальными проектами. При этом, он не забывает путешествовать по всей стране, дабы знакомить людей с историей жизни культового татуировщика – Нормана Кейта Коллинза, «Моряка Джерри», устраивая оголтелые гест-бартендинги и адские вечеринки. В этот раз Ваня заглянет к нам, в «Чердак», на празднование трехлетия нашего чудного и, порой даже безумного, mashup-бара за Полярным Кругом. Ожидается дичайшая вечеринка – хайпанем немножечко?