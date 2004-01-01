Ограничения: 18+

Только на одну ночь Терраса Bar превратится в таинственный и криминальный город, в котором обитают падшие грешники, жуткие существа и летучие мыши.

В эту жуткую ночь мы приглашаем всех очистить себя от грехов и подарить душу дьяволу. Герои мистических и криминальных фильмов восстанут на главный праздник нечисти, а 7 главных грехов отравят ваш разум.

Город грехов – это адская бездна преступлений и убийств. Спуститесь по глухому и темному переулку города и найдите свой кошмар. Но помните, в Городе грехов правит дьявол, а улицы смертельно опасны.

Для Ваших утех, мы подобрали достойное музыкальное сопровождение: Lou Lou players. Стиль игры этого бельгийца всегда разный, но в одном можно быть уверенным точно: Lou Lou привезет самое новое и самое свежее. Lou Lou любит, когда вы танцуете. Все остальное – вторично.

DimaMad, Tanitsoy, McArctichokah

DC: Костюмная Вечеринка (Красный / Черный)