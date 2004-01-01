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Halloween

Праздник в кофейне «White Rabbit»! 

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События: Детские праздники.

Отличный повод повеселиться всей семьей! Приглашаем Вас на самый загадочный и самый веселый праздник осени! Юных гостей ждёт страшно-притягательная костюмированная и мистическая вечеринка, «ужасающий» грим и кулинарный мастер-класс. На протяжении праздника будет работать фотозона и профессиональный фотограф! Так что если вы давно хотели семейное фото в необычном антураже – не упустите шанс! 

White Rabbit
29 октября
11:00
Цены

Информация и резерв столов по телефону: 55-77-77

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