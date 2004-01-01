Густав Климт. Постеры

В экспозиции будет представлено 4 репродукции известных шедевров художника.

Густав Климт — известнейший австрийский живописец, один из самых оригинальных художников XX века и яркий представитель стиля модерн. Стиль Климта легко узнать благодаря обилию золота и декоративных элементов, привносимым им в свои живописные произведения.