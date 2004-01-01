Ограничения: 18+ FC/DC

Диджей, меломан, музыкальный гурман, со вкусом создающий яркие атмосферные сеты. За историю своего творчества посетил более 60 городов России, ближнего и дальнего зарубежья, играя в Берлине, Праге, Киеве, Санкт-Петербурге, Минске, Москве и других городах. Он является автором вечеринок Guru's Kitchen, на которых выступали такие известные музыканты и диджеи как Shonky, Burnski, Detlef, NTFO, Kollektiv Turmstrasse, Alex Niggemann, Tapesh, Phonique, Kolombo, Robert Babicz, Lovebirds, Tigerskin, Terry Lee Brown Junior, Martin Eyerer, Mario Basanov, Nakadia, Agent!, Jeff Bennett, Anton Kubikov, Sergey Sanchez, Helga и многие другие. Guru экспериментирует с разными направлениями house и techno музыки и готов порадовать нас качественным звучанием.