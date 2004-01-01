Гуляй, Шальная...

Императрица! Эххх! Если ты и вправду Шальная, то этот праздник жизни для тебя!



ДискоСевероморск

Дам на коварства ангажирует Николай Кочетков, и не один, а с шоу-балетом INSIDE и полуголыми красавцами-аполлонами из столицы веселья MAD Jackson & Super Nick.

Инфо: (81537) 4-29-82

ДисконаКольском

С вами всю ночь огненный Михаил Жулавин, с ним шутки плохи) красавцы MAD Jackson & Super Nick покажут свои прокачанные тела, а еще устроим фотосет с огромными мыльными пузыриками

Инфо: (8152) 244-800

Бригантина

Обворожительный Александр Иванов зажжет эту ночь. Вас ждет пикантный номер от нашего Мальчика-Зайчика, мощные танцы от ROB crew и мыльные пузыри

Инфо: (8152) 44-08-83