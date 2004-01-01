Гуляй, Шальная...
Веселые вечеринки в честь Международного женского дня
Императрица! Эххх! Если ты и вправду Шальная, то этот праздник жизни для тебя!
ДискоСевероморск
Дам на коварства ангажирует Николай Кочетков, и не один, а с шоу-балетом INSIDE и полуголыми красавцами-аполлонами из столицы веселья MAD Jackson & Super Nick.
Инфо: (81537) 4-29-82
ДисконаКольском
С вами всю ночь огненный Михаил Жулавин, с ним шутки плохи) красавцы MAD Jackson & Super Nick покажут свои прокачанные тела, а еще устроим фотосет с огромными мыльными пузыриками
Инфо: (8152) 244-800
Бригантина
Обворожительный Александр Иванов зажжет эту ночь. Вас ждет пикантный номер от нашего Мальчика-Зайчика, мощные танцы от ROB crew и мыльные пузыри
Инфо: (8152) 44-08-83
Отмечаем Международный женский день
Программа полётов авиакомпании 7SKY на предстоящую неделю