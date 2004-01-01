Проект CASIO G-SHOCK, в рамках которого в городах России проходят актуальные лекции.

Уже надоел холод и снег в середине июня? Не стоит переживать, скоро команда GTOUR задаст жару в Мурманске, благодаря которой пропадет не только снег, но и ваши сомнения в собственных силах.

Если ты хочешь узнать как создать собственное дело с нуля и начать зарабатывать деньги на том, что тебе интересно, то приходи на GTOUR и послушай ведущих лекторов в области уличной культуры.

Первые 30 человек пришедшие на лекцию получат памятные подарки от GTOUR.

Программа:

12:00-13:30 Гоша Яшин

«История создания ZIQ & YONI: Как вырасти от 50 футболок до глобальных проектов. Первая сникер-химчистка в России: путь от идеи до воплощения за 60 дней».

13:45-15:15 Maiden Obey

«История создания первого концептуального эротического журнала AREOLA MAG».

15:30-17:00 Дмитрий Оскес

«Как организовать масштабный фестиваль в России. История самой крупной streetwear-выставки Faces&Laces».