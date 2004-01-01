Grooveriderz 3

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Настало время оторваться в духе отечественной drum&bass столицы. Прямиком с берегов Невы к нам прилетает Pasha Nuts, резидент местной днб группировки «Timeofnight». На счету у команды куча заметных событий с участием звезд мировой днб сцены, таких как: Optical, Serum, Sub Zero, Aphrodite, Original Sin, Taxman, Jayline, Mutated Forms, Tyke и др. Продакшн резидентов выпускается на именитых зарубежных лейблах, включая Великую Британию. Так же запущен свой диджитал лейбл и собственная линейка одежды.

Местная поддержка:

Stimpy – саунд-продюссер, резидент Soul Deep Recordings (USA), STAT. Recordings (Netherlands), регулярный учасник днб мероприятий в северной столице, представитель соулфул/фанк звучания.

Nskul – представляет jump up направление, артист Soul Deep Recordings (USA), Stickybass Records (Belgium), Sound Solution (Canada), успешно выпускает коллаборации с разными артистами за рубежом.