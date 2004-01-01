Grigory Babak

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Babak – один из самых гастролирующих хаус музыкантов нашей страны, обкатал пол России от Мурманска до Красноярска. Конечно же, он и гость модных московских Солянок, Стрелок и Паверхаусов, не говоря уже про многочисленные питерские бары. Темная лошадка российского хауса и одновременно одна из его главных надежд. Несколько последних ЕР, в которых звучит гремучая смесь из хауса и диско, получили поддержку от таких значимых артистов, как Tensnake, Detroit Swindle, Lovebirds, Roman Rauch, Nachtbraker, Jazzanova, Fred Everything, Till Von Sein, Mad Mats (Local Talk) и многих других. В прошлом промоутер и диджей-резидент ижевского «Бара Весёлых Историй», cейчас Григорий живет в Санкт-Петербурге, является музыкальным директором петербургского Arka Bar и совместно с коллегами курирует работу букинг-агентства The Sekta.

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