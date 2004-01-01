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Гречка

Концерт в поддержку нового альбома испольнительницы «Мы будто персонажи»

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События: Концерты.

Одна из ярчайших исполнительниц последнего года представит в Мурманске свой новый альбом «Мы будто персонажи» и даст большой сольный концерт в его поддержку. Вас ждут новые песни, специальное шоу и все главные хиты с предыдущих релизов.

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25 января
18:00
Цены

900-1600 р.

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