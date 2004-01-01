Гречка
Концерт в поддержку нового альбома испольнительницы «Мы будто персонажи»
Концерт в поддержку нового альбома испольнительницы «Мы будто персонажи»
Одна из ярчайших исполнительниц последнего года представит в Мурманске свой новый альбом «Мы будто персонажи» и даст большой сольный концерт в его поддержку. Вас ждут новые песни, специальное шоу и все главные хиты с предыдущих релизов.
900-1600 р.
Приглашем всех любителей тяжелой музыки на большое событие зимы
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Андрей Медведев (Санкт-Петербург)